Il Collettivo Frontera ricorda Thomas Balsamini nella Stanza della musica reinterpretazione di Blue Velvet

emozione, lasciando un’indimenticabile impronta nel cuore di chi ascoltava. Il collettivo Frontera rende omaggio a Balsamini reinterpretando la sua inconfondibile "Blue Velvet" nella stanza della musica, un viaggio tra sogno e realtà, tra ricordo e innovazione, che invita gli spettatori a rivivere quella magia senza tempo.

L'ultimo ballo, l'ultima nota. Era il momento sospeso nel tempo, la last song che accompagnava gli ultimi nottambuli: "Blue Velvet", il sigillo musicale di Thomas Balsamini alle serate del Velvet, un tributo elegante e misterioso a David Lynch, un rituale che chiudeva ogni notte con poesia e.

