Il Circolo Tennis Galatina vola ai play off | indolore la sconfitta nell’ultima di campionato

Il Circolo Tennis Galatina, protagonista di una stagione straordinaria, vola ai playoff grazie a una performance impeccabile. L'ultima giornata, segnato da una sconfitta indolore per 5-1 contro il temibile Tennis Club Ancona, non ha intaccato la loro marcia trionfale. Con questa presenza ai playoff, il team dimostra che anche le battute d'arresto fanno parte di un cammino verso il successo. La strada verso la gloria è ormai tracciata.

