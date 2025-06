Il Circo Massimo alza il volume | 11 concerti in 22 giorni E arriva la deroga al rumore

Il Circo Massimo si trasforma nell’epicentro della musica con 11 concerti in 22 giorni, portando un’energia senza precedenti nella storia dell’area archeologica. Dai Duran Duran a Zucchero, passando per Tony Effe, artisti di fama internazionale si alterneranno in uno spettacolo unico nel suo genere. La città si prepara a vivere un’estate indimenticabile, grazie anche alla deroga speciale al rumore che permetterà di godere appieno di questa straordinaria manifestazione.

Undici date per otto artisti che si esibiranno dal 15 giugno al 7 luglio all’Arena Circo Massimo. Dai Duran Duran a Zucchero fino a Tony Effe. Il più grande stadio dell’Antica Roma diventerà un’arena musicale, come già aveva annunciato tempo fa l’assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il Circo Massimo alza il volume: 11 concerti in 22 giorni. E arriva la deroga al rumore

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Circo Massimo alza il volume: 11 concerti in 22 giorni. E arriva la deroga al rumore.