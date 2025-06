Il Circo Lidia Togni torna a Giugliano | emozioni adrenalina e spettacolo dal 6 al 22 giugno

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile! Dal 6 al 22 giugno, il Circo Lidia Togni torna a Giugliano con uno spettacolo completamente rinnovato, carico di emozioni e adrenalina. Un evento imperdibile che conquista grandi e piccoli, portando magia e stupore sotto il suo tendone colorato in Via Oasi Sacro Cuore. Non perdere l’occasione di lasciarti coinvolgere da questa straordinaria avventura!

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi e amati da grandi e piccoli: il Circo Lidia Togni approda nuovamente a Giugliano, con il suo tendone allestito in Via Oasi Sacro Cuore, dal 6 al 22 giugno. Uno show completamente rinnovato, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Il Circo Lidia Togni torna a Giugliano: emozioni, adrenalina e spettacolo dal 6 al 22 giugno

Ne parlano su altre fonti

Napoli, sequestrati nel circo Lidia Togni due alligatori del Mississipi e un pitone reticolato; TOURNEE: I CIRCHI A GIUGNO 2025; A Napoli torna il circo Togni: esperimenti di magia al femminile.

A Napoli torna il circo Togni: esperimenti di magia al femminile - Centinaia i circhi in Italia ma l’unico con una storia così longeva è il Nazionale di Lidia Togni.

Dissequestrati gli animali al circo Togni, la decisione del Tribunale di Napoli - Il Circo Lidia Togni prende atto della decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, che ha annullato il provvedimento di sequestro dei due alligatori del Mississippi e del pitone reticolato ...

Un Circo per tutti: al Lidia Togni l’inclusione entra in pista - Nei giorni 10 e 11 settembre 2022, il circo Lidia Togni, stanziato in località Castello a Lucera, in provincia di Foggia, è stato teatro, davvero emozionante, del progetto «un circo per tutti» che, ...