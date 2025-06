Il cinema film Incanto Intervista a Puccini e Panariello

Dal 3 luglio, il cinema si trasforma in un magico mondo di emozioni con il film “Incanto”, interpretato da Vittoria Puccini e Giorgio Panariello. Una fiaba moderna che apre le porte al cuore dei bambini, svelando i loro desideri più profondi. Scopri di più attraverso l’intervista esclusiva a queste talentuose star, un viaggio emozionante tra sogno e realtà, dedicato a tutta la famiglia.

Dal 3 luglio al cinema il film “Incanto”, con Vittoria Puccini e Giorgio Panariello: una fiaba che è anche un viaggio nel mondo dei bambini, alla scoperta dei loro bisogni. Servizio di Fabio Falzone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Il cinema, film “Incanto”. Intervista a Puccini e Panariello

In questa notizia si parla di: cinema - film - incanto - puccini

Mission: Impossible - The Final Reckoning, la recensione del film: Tom Cruise, il cinema, il mondo - "Mission: Impossible - The Final Reckoning", presentato in prima mondiale a Cannes, segna l'epico ottavo capitolo della saga con Tom Cruise.

Su questo argomento da altre fonti

Vittoria Puccini è un Incanto: il look fluido color strawberry per presentare il suo primo ruolo da cattiva; Incanto; “Incanto”, una favola cinematografica tutta italiana per l’estate.

Vittoria Puccini è un Incanto: il look fluido color strawberry per presentare il suo primo ruolo da cattiva - Vittoria Puccini alla conferenza stampa di Incanto ha scelto un completo rosso per presentare Felicia, il primo personaggio malvagio della sua carriera ...

Vittoria Puccini con orecchini hoop e look strawberry, da Incanto anticipa uno dei look più eleganti dell'estate 2025 - Vittoria Puccini alla conferenza stampa di Incanto ha scelto un completo rosso per presentare Felicia, il primo personaggio malvagio della sua carriera ...

“Incanto”, una favola cinematografica tutta italiana per l’estate - Al cinema dal 3 luglio, un film magico con Vittoria Puccini e Mia McGovern Zaini.