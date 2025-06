Il cibo recuperato va alla Caritas. Due in manette.

arrestati dalla polizia. Il loro tentativo di fuga si è concluso con un arresto e il sequestro del bottino, che comprendeva cibo destinato ai bisognosi. Un episodio che solleva interrogativi sulla criminalità e sull’importanza del sostegno alle comunità più vulnerabili. La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta il rammarico per un gesto che avrebbe potuto aiutare chi davvero ne ha bisogno.

Il bottino di una rapina è finito alla Caritas. Era cibo. E non era certo l'epilogo che si aspettavano i due malviventi, di 46 e 47 anni, uno residente a Burago, l'altro a Gessate, che lo avevano accatastato in macchina senza pagarlo dopo il colpo in un negozio di Mezzago. Prima di andarsene, per aprirsi la via di fuga hanno tentato di investire – per fortuna senza riuscirci – la titolare dell'esercizio commerciale preso di mira, poi sono riusciti a far perdere le loro tracce. Ma i carabinieri di Vimercate hanno avviato subito le ricerche e durante le perlustrazioni hanno notato un'auto sospetta a Bellusco, ferma dopo un lieve incidente stradale, senza conseguenze per nessuno.