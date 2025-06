Il centrodestra sul referendum | Un flop Il centrosinistra | Grazie ai giovani seguiamo la strada tracciata

Il centrodestra ha visto il referendum trasformarsi in un vero flop, un colpo durissimo che evidenzia la scarsa attenzione verso i diritti dei cittadini. Al contrario, il centrosinistra, grazie ai giovani e al loro entusiasmo, traccia una strada più promettente, dimostrando come l’impegno civico possa fare la differenza. È un momento di riflessione importante: bisogna investire risorse e energie nel futuro del Paese, seguendo questo esempio virtuoso.

Un "flop" e uno spreco di risorse pubbliche il referendum per il centrodestra, un mancato quorum per cui poco ci sarebbe da festeggiare da parte di una maggioranza di governo che avrebbe dimostrato la sua scarsa attenzione verso i diritti, ma anche un grazie a chi ha votato e soprattutto ai.

Referendum, sale la tensione tra centrodestra e opposizione - La tensione politica si intensifica in vista dei referendum, in particolare tra centrodestra e opposizione.

