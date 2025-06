Il centro pronto per C Art Due sere di cena all’aperto

Il centro si prepara a due serate all’insegna dell’arte e della creatività, con il ritorno del festival ‘C’Art creativi in dialogo’. In occasione della sua seconda edizione, l’evento raddoppia, portando performance, workshop e installazioni nei quartieri di Carriona, Baluardo, Cafaggio e Grazzano. Un’occasione imperdibile per scoprire talenti locali e vivere un’esperienza culturale coinvolgente. E anche quest’anno non poteva mancare la Carrareccia, la...

Torna il festival artistico e della creatività ma in occasione della seconda edizione la manifestazione raddoppia. 'C'Art creativi in dialogo' si svolgerà venerdì 25 e sabato 26 luglio in via Carriona e nei quartieri del Baluardo, Cafaggio e Grazzano. In programma performance artistiche, workshop creativi, dimostrazioni di lavorazioni artigianali, installazioni creative e altro. E anche per quest'anno non poteva mancare la Carrareccia, la suggestiva cena lungo via Carriona che metterà a tavola sotto le stelle centinaia di persone in uno scenario davvero unico. "Come amministrazione e settore cultura abbiamo lavorato con impegno perché il Festival CArt, visto il successo della sua prima edizione, si potesse svolgere su due giorni e con tante connessioni in più in termini di patrocini, sponsorizzazioni e naturalmente presenza di artisti a rappresentare i diversi cluster della rete Unesco – dice l'assessore alla Cultura Gea Dazzi -.

