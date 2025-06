Il caso della scuola di Trento dove si è riusciti a votare senza sospendere le lezioni

In un momento in cui molte scuole si piegano alle rigide norme burocratiche, la dirigente scolastica di Trento, Paola Pasqualin, ha sfidato le convenzioni. Durante il referendum, ha mantenuto aperta la scuola senza sospendere le lezioni, dimostrando che con determinazione e buon senso si può conciliare didattica e partecipazione civile. La sua storia è un esempio di come l’integrità e il coraggio possano fare la differenza.

La burocrazia sconfitta da una dirigente scolastica che nei giorni del referendum è riuscita a non sospendere l'attività didattica come accade nelle scuole della maggior parte del Paese. La protagonista di questa battaglia civile è la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "Trento 5", Paola Pasqualin che si è opposta alla chiusura. La preside ha resistito alle disposizioni che escludono la presenza di estranei all'interno dell'edificio scolastico sede di seggio per ragioni di sicurezza e di tutela della regolarità del voto dimostrando che gli ingressi e lo svolgimento delle lezioni possono avvenire senza interferire in alcun modo con tutte le operazioni elettorali.

