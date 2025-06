Il ’Carlino’ festeggia la Coppa Italia Maglietta esclusiva con il giornale per celebrare una storica impresa

Il 8217;ilCarlino festeggia la storica vittoria del Bologna in Coppa Italia con un’edizione speciale e una maglietta esclusiva. Un venerdì da ricordare, impreziosito dal magazine “La storia siamo noi”, che celebra le imprese tra Italia ed Europa, dalla Champions League alla cavalcata trionfale. Una stagione di record narrata in 96 pagine, allegata gratuitamente a il Resto del Carlino, e completata da una maglietta da collezione firmata per rendere omaggio a questo traguardo indimenticabile.

Un venerdì speciale. Un magazine da collezione, dal titolo ’La storia siamo noi’ per omaggiare il Bologna tra Italia e Europa, dalla Champions League alla cavalcata vincente della Coppa. Il racconto della stagione dei record, fatto di 96 pagine, sarà in allegato, gratuitamente, a il Resto del Carlino. Inoltre, per celebrare proprio questo successo indimenticabile del 14 maggio all’Olimpico di Roma, ecco una maglietta da collezione firmata da Davide Bonazzi, illustratore bolognese di fama internazionale. Una t-shirt edizione limitata acquistabile esclusivamente a Bologna e provincia, insieme al quotidiano, al costo di 12 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’Carlino’ festeggia la Coppa Italia. Maglietta esclusiva con il giornale per celebrare una storica impresa

In questa notizia si parla di: Carlino Coppa Italia Maglietta

Trionfo Bologna in Coppa, a ruba il maxi-poster del Carlino - Bologna, 24 maggio 2025 – Il trionfo del Bologna in Coppa Italia vibra tra i tifosi, con il maxi-poster del Carlino che diventa un vero oggetto del desiderio.

Atletica Italiana (@atleticaitalia) Partecipa alla discussione

Maglietta e magazine. Così il ‘Carlino’ celebra l’impresa del Bologna; Maglietta e magazine. Così il ‘Carlino’ celebra l’impresa del Bologna; Carlino: “Roberto Baggio all’Olimpico, sarà lui a consegnare la Coppa Italia”.

Maglietta e magazine. Così il ‘Carlino’ celebra l’impresa del Bologna - In arrivo anche un inserto tutto da sfogliare dedicato alla stagione da sogno.

Il resto del carlino celebra la vittoria della coppa italia del bologna con t-shirt e magazine dedicati - Bologna Fc celebra la vittoria in Coppa Italia con una maglia esclusiva disegnata da Davide Bonazzi e un magazine speciale del resto del carlino, unendo sport, arte e identità cittadina.

Il Resto del Carlino celebra la Coppa Italia del Bologna - Il Resto del Carlino celebra la vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna Fc raccontando i tifosi della squadra della città e valorizzando il senso di comunità generato dal sogno rossoblù con i ...