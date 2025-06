Il blitz di Forza Italia per cambiare la Costituzione Mario Occhiuto | Così evitiamo derive demagogiche

Il blitz di Forza Italia per cambiare la Costituzione rappresenta una mossa politica audace in un contesto segnato dai fallimenti referendari su cittadinanza e lavoro. Mario Occhiuto sottolinea l'importanza di evitare derive demagogiche, puntando a riforme sostanziali e ponderate. Dopo il flop dei cinque quesiti, il centrodestra non si arrende e cerca nuove strategie per influenzare il sistema, ma sarà in grado di mantenere l’equilibrio tra cambiamento e responsabilità ?

Dopo il flop dei cinque quesiti su cittadinanza e lavoro il centrodestra non resta a guardare. Forza Italia ha deciso di presentare in Senato un disegno di legge per modificare la Costituzione e aumentare il numero di firme necessarie per richiedere un referendum abrogativo. Una mossa politica. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il blitz di Forza Italia per cambiare la Costituzione. Mario Occhiuto: "Così evitiamo derive demagogiche"

