Il bimbo di Vibonati resta in condizioni critiche Nuovo interrogatorio del procuratore a conoscenti della madre e del compagno

Nel cuore di Vibonati, la triste vicenda del piccolo protagonista di un dramma famigliare si aggrava, mentre il procuratore prosegue con nuovi interrogatori a conoscenti della madre e del suo compagno. Segni di traumi, interventi neurochirurgici e una condizione clinica critica dipingono un quadro angosciante che ha sconvolto l’intera comunità . La vicenda solleva interrogativi e richiama l’attenzione su come proteggere i più vulnerabili. Nel...

Il piccolo è giunto all'ospedale con segni evidenti di traumi sul corpo, che hanno destato preoccupazione e allerta non solo tra i familiari, ma anche nell'intera comunità . È stato reso noto che la situazione clinica del neonato è critica, a causa di un profondo edema cerebrale che ha già richiesto due interventi neurochirurgici. Questo quadro clinico ha spinto i medici e le autorità competenti a seguire il caso con la massima attenzione. Nel frattempo, continuano le indagini per chiarire le circostanze che hanno preceduto.

Un dramma scuote Vibonati, Salerno: un bimbo di 9 mesi, gravemente ferito, è stato ricoverato e operato dopo lesioni alla testa, femore e collo.

