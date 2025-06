Il bacio e la coreografia già virale di Chiamo io Chiami tu hanno stregato lo stadio

Domenica 9 giugno, Elodie ha conquistato il cuore di Milano e l'intero stadio San Siro con uno show rivoluzionario, un vero e proprio manifesto pop contemporaneo. Attraverso quattro atti audaci e coinvolgenti, la cantante romana ha dimostrato ancora una volta di essere una forza della musica, un'artista capace di mescolare moda, politica e messaggi profondi. Un evento che ha scritto una nuova pagina nella storia del panorama musicale italiano, lasciando tutti senza parole.

D omenica 9 giugno Elodie ha fatto la storia. Per la prima volta, la cantante romana ha calcato da protagonista il palco dello Stadio San Siro di Milano con uno show completamente suo. Davanti a oltre 45mila persone, ha portato in scena uno spettacolo di oltre due ore, articolato in quattro atti – Audace, Galattica, Erotica e Magnetica – e costruito come un manifesto pop contemporaneo. Il live ha mescolato musica, moda, politica e messaggi sociali, tra ospiti d’eccezione, scenografie spettacolari e momenti di forte impatto emotivo. Al centro dello show, la popstar: elegante, potente, sensuale, sempre padrona della scena. 🔗 Leggi su Iodonna.it