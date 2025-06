Il 65% dei laureati trova lavoro dopo il primo anno l' identikit degli studenti che escono da Unime

Il 65% dei laureati trova lavoro entro il primo anno, un dato che riflette l’efficacia delle università italiane nel preparare giovani pronti a entrare nel mondo del lavoro. L’analisi dell’identikit degli studenti usciti da UniMe rivela profili e percorsi che fanno la differenza. I risultati del Rapporto Almalaurea 2025, presentati oggi nel convegno “Laureati e lavoro nel prisma del mismatch”, offrono spunti preziosi per migliorare le future politiche di formazione e inserimento professionale.

I risultati del Rapporto Almalaurea 2025 sono stati resi noti oggi, 10 giugno, nel corso del Convegno "Laureati e lavoro nel prisma del mismatch", organizzato insieme all'Università degli Studi di Brescia e al Ministero dell'Università e della Ricerca con il patrocinio della CRUI.

