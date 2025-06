il 5x1000 alla ricerca scientifica per il progresso

destinare, senza costi aggiuntivi, a progetti di ricerca che fanno la differenza. Con un gesto semplice, puoi sostenere scienziati e innovatori, accelerando scoperte fondamentali per il nostro futuro. Un piccolo contributo, un grande impatto: perché investire nella ricerca significa investire nel nostro domani.

Destinare il 5x1000 alla ricerca scientifica è una scelta di grande responsabilitĂ e consapevolezza, un gesto concreto che ciascun cittadino può compiere per contribuire attivamente al progresso della medicina, all’innovazione tecnologica e al miglioramento della qualitĂ della vita per migliaia di persone. Non si tratta di una donazione aggiuntiva, ma di una piccola quota dell’IRPEF – lo 0,5% – che ogni contribuente ha la possibilitĂ di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, a enti, fondazioni e istituzioni che operano in ambito scientifico e sanitario, in prima linea nella ricerca e nello sviluppo di nuove terapie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net