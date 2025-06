Igor Tudor resta alla guida della Juventus | conferma ufficiale

Igor Tudor resta alla guida della Juventus anche nella stagione 2025/26: una conferma ufficiale che apre nuovi orizzonti per i tifosi bianconeri. Durante la conferenza stampa di presentazione, il direttore generale Damien Comolli ha sottolineato la continuità sulla panchina, rafforzando la fiducia nel progetto Tudor. Gliel’ho ribadito personalmente più volte, e ora l’intera società si concentra sul futuro con rinnovato entusiasmo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Continuità sulla panchina bianconera. Igor Tudor sarà l’allenatore della Juventus anche nella stagione 202526. La notizia è stata ufficializzata dal nuovo direttore generale del club, Damien Comolli, durante la conferenza stampa di presentazione. “Tudor resterà con noi non solo per il Mondiale per club, ma anche per la prossima stagione”, ha dichiarato il dirigente francese. “Gliel’ho ribadito personalmente più volte, stiamo lavorando fianco a fianco”, ha aggiunto. Comolli ha voluto mettere fine alle indiscrezioni: “La Juventus è un club importante, e le voci sono inevitabili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Igor Tudor resta alla guida della Juventus: conferma ufficiale

In questa notizia si parla di: Igor Tudor Juventus Resta

Igor Tudor e il futuro incerto sulla panchina della Juventus - Igor Tudor potrebbe non essere il futuro allenatore della Juventus, nonostante le speculazioni. Le voci sul suo destino si intrecciano con le performance della squadra, sia in campionato che in Champions.

Ho un sogno nel cuore, vincere lo scudetto da sfavoriti contro Antonio #Conte. #Juventus Fotte un cazzo se resta Igor o chi viene, bisogna spendere il patrimonio intero per un mercato stellare e dominare quel bastardo col gatto sulla testa. @juventusfc SVEGL Partecipa alla discussione

Con Igor #Tudor che guiderà la squadra fino al Mondiale per Club, il cui lavoro è apprezzato dalla dirigenza, la panchina #Juve da luglio in poi resta ancora un rebus. La situazione, oggi, non è ancora definita, ma dall'ambiente bianconero non arrivano s Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nico Gonzalez, c'è il gradimento di Tudor, ma il futuro alla Juve resta in bilico; Juventus, la clamorosa retromarcia dopo le parole di Tudor: resta sulla panchina bianconera; Tudor, così ti puoi tenere la Juve: perché conviene e i limiti da superare.

Juventus, annuncio ufficiale su Igor Tudor e Kolo Muani - Il club bianconero ha finalmente rotto gli indugi: le parole del direttore generale Comolli che resta invece cauto su Vlahovic ...

Tudor resta alla Juve, l'annuncio di Comolli: «Sarà il nostro allenatore anche dopo il Mondiale per club» - «Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione»: l'annuncio sulla panchina della Juventus nel 2025/2026 è arrivato dal nuovo direttore generale, ...

Damien Comolli "Igor Tudor resta alla Juventus" - "Cercare di vincere è la mia ossessione: è un qualcosa che fa parte della cultura del club, cercherò di rafforzarla" così il nuovo direttore generale bianconero ...