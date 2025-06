Igor Tudor confermato allenatore della Juventus per la prossima stagione | l’annuncio del nuovo dg Comolli

Con grande entusiasmo, la Juventus annuncia ufficialmente Igor Tudor come allenatore per la prossima stagione, confermando così il suo ruolo anche oltre il Mondiale per Club. La scelta riflette la fiducia di un club determinato a tornare al massimo splendore, con Damien Comolli, nuovo direttore generale, che ribadisce l’importanza di restare concentrati e uniti. Un nuovo capitolo sta per cominciare: la Juventus si prepara a rilanciarsi, e tutto è pronto per scrivere una nuova avventura di successi.

“Vorrei aprire con una serie di argomenti: Igor Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione, non solo per il Mondiale per Club “. Ha esordito così Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. “L’ho già chiarito a lui in diverse occasioni, siamo un grandissimo club, ci sono tantissime speculazioni ma voglio ribadirlo chiaramente”, ha aggiunto il nuovo dg bianconero. “Vogliamo tenere Kolo Muani”: le parole di Comolli sul mercato. Tudor, Chiellini, il ds (“voglio assumerne uno insieme a un direttore tecnico”), ma anche il calciomercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Igor Tudor confermato allenatore della Juventus per la prossima stagione: l’annuncio del nuovo dg Comolli

In questa notizia si parla di: Igor Tudor Allenatore Juventus

Igor Tudor e il futuro incerto sulla panchina della Juventus - Igor Tudor potrebbe non essere il futuro allenatore della Juventus, nonostante le speculazioni. Le voci sul suo destino si intrecciano con le performance della squadra, sia in campionato che in Champions.

#Comolli: "Igor #Tudor sarà l'allenatore della #Juventus 2025-2026 e probabilmente anche oltre. Giorgio #Chiellini non si occuperà di mercato, sarà rappresentante in Lega e Federazione, lavorerà a stretto contatto con me e ci occuperemo anche di marketing Partecipa alla discussione

Marcia indietro da parte di Igor #Tudor. Il tecnico croato rimarrà sulla panchina della #Juventus anche al #Mondialeperclub. Dopo la gara vinta col Venezia, l’allenatore bianconero aveva smentito le parole del direttore Cristiano #Giuntoli, affermando che la de Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Comolli conferma Tudor: “Sarà l’allenatore della Juve nella prossima stagione”; Juventus, Comolli conferma Tudor: Sarà il nostro allenatore per la prossima stagione; Juventus, Comolli: Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione.

Tudor resta alla Juve, l'annuncio di Comolli: «Sarà il nostro allenatore anche dopo il Mondiale per club» - «Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione»: l'annuncio sulla panchina della Juventus nel 2025/2026 è arrivato dal nuovo direttore generale, ...

Juventus, Comolli conferma Tudor: "Sarà nostro allenatore nella prossima stagione" - Il tecnico croato, arrivato in bianconero dopo l'esonero di Thiago Motta, è riuscito a centrare la qualificazio ...

Calcio: Comolli, Tudor allenerà Juve nella stagione 2025/26 - “Igor Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione, non solo per il Mondiale per club”.