Idea Napoli | Raspadori per arrivare a Ndoye Piace anche Nusa in goal contro l'Italia

Napoli sogna in grande con Raspadori, mentre Dan Ndoye si fa strada come possibile protagonista del futuro. La vittoria in Coppa Italia del Bologna, firmata dal suo gol decisivo contro il Milan, accende l'entusiasmo e apre nuove prospettive. Nusa, invece, si distingue in campo con un tiro che fa tremare l’Italia. Il calcio italiano è tutto da scrivere: ogni partita può essere la svolta di una storia incredibile.

Dan Ndoye e un futuro tutto da scrivere. L`eroe della Coppa Italia vinta dal Bologna in finale contro il Milan proprio con un suo gol accende. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan - Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

PAGELLONE #SERIEA 2024-2025 NAPOLI: 9 Antonio Conte ci è riuscito ancora una volta. Il quarto Scudetto nella storia del Napoli rappresenta senza dubbio la sfida più dura della carriera del tecnico salentino, che ha conquistato il suo quinto tricolore nelle Partecipa alla discussione

SPORTITALIA - Napoli: 70 milioni per Ndoye e Beukema. Osimhen, occhio alla Juventus - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente dichiarato che per avere delle novità importanti sul mercato occorrerà attendere un mese.

Ndoye sogna il Napoli: Conte e la Champions lo convincono, ora il Bologna deve decidere - Ndoye sogna il Napoli: Conte e la Champions lo convincono, ora il Bologna deve decidere Dan Ndoye, ala del Bologna, è fortemente attratto dalla proposta ...