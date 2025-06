Ibride che uniscono skincare e make-up le nuove sheer tint sono l' alternativa perfetta al fondotinta in estate

tradizionali, le sheer tint offrono un incarnato naturale, luminoso e impeccabile, senza appesantire la pelle sotto il sole. Perfette per chi desidera un trucco fresco e leggero, sono la soluzione ideale per ottenere un look radioso e curato in ogni momento della giornata. Con le sheer tint, la tua routine di bellezza diventa più semplice e moderna, lasciando spazio alla naturalezza senza rinunciare all’effetto flawless.

E voluzione più sofisticata delle celebri BB e CC Cream, le sheer tint rappresentano una delle tendenze più rilevanti nel mondo del make up estivo, sorprattutto, una valida alternativa al fondotinta in estate. Perché piacciono? Questi cosmetici ibridi uniscono la leggerezza di una crema idratante agli effetti uniformanti di un fondotinta grazie a formulazioni fluide, modulabili e arricchite da attivi skincare. Un'alternativa ideale alle basi coprenti, soprattutto quando le temperature si alzano e la pelle reclama freschezza. Trucco waterproof: il make up a prova di sole e mare X Che cos'è una "sheer tint".

