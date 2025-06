Iata ricavi totali a 979 miliardi di dollari

Il settore del trasporto aereo mostra segnali di vitalità sorprendenti nel 2025, con ricavi totali che raggiungono i 979 miliardi di dollari. Nonostante l’incremento dei costi del carburante abbia leggermente frenato i profitti, le compagnie aeree dimostrano una resilienza impressionante, confermando il ruolo centrale nel viaggio globale. Il futuro del settore appare ancora più promettente, grazie a strategie innovative e una domanda in costante crescita.

Roma, 10 giugno 2025 – E’ ancora forte la redditività per le compagnie aeree, anche se l’aumento del costo del carburante ha causato un lieve calo. I dati sono stati presentati nei giorni scorsi dalla Iata, l’associazione internazionale del trasporto aereo, a New Delhi, nel corso del World air transport summit. Ricavi record a 979 miliardi di dollari Nel 2025 il trasporto aereo ha dunque confermato un'ottima redditività, con profitti netti stimati a 36 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto ai 32,4 del 2024. Il margine di profitto netto sale al 3,7%, mentre i profitti operativi a salgono a 66 miliardi, in miglioramento rispetto ai 61,9 miliardi stimati per il 2024, ma in calo rispetto ai 67,5 miliardi previsti in precedenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iata, ricavi totali a 979 miliardi di dollari

