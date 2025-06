Iachini non ha dubbi | Bonny? Ha ottime qualità Quando questi ragazzi fanno il salto devono crescere

Giuseppe Iachini non ha dubbi: Bonny possiede qualità straordinarie che, con la crescita giusta, possono fare la differenza. L’allenatore del Parma sottolinea il potenziale dell’attaccante, già nel mirino dell’Inter, e invita a valutare con attenzione il suo percorso di sviluppo. Perché il talento di Bonny merita di essere seguito da vicino, soprattutto in questa fase decisiva della sua carriera.

Iachini, l’allenatore ha parlato di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma obiettivo di mercato dell’Inter: le sue parole. Nel corso del programma ‘Radio Goal’, trasmesso su Kiss Kiss Napoli, il noto allenatore Giuseppe Iachini ha discusso di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma considerato un obiettivo interessante per il Calciomercato Inter. Iachini ha condiviso le sue impressioni sulle qualità del giocatore, evidenziando il suo potenziale e il contributo che potrebbe apportare a una squadra di alto livello come quella nerazzurra. LE PAROLE DI GIUSEPPE IACHINI – « Ha esordito con me a 18 anni, intravedevo delle qualità importanti in prospettiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Iachini non ha dubbi: «Bonny? Ha ottime qualità. Quando questi ragazzi fanno il salto devono crescere»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chivu firma con l’Inter, ma Bastoni e Barella? Inzaghi li vorrebbe all’Al Hilal; Iachini non ha dubbi: «Bonny? Ha ottime qualità. Quando questi ragazzi fanno il salto devono crescere».

Bonny esordì con Iachini a 18 anni: “Già si vedevano le sue potenzialità” - Alcuni club lo scorso anno pensavano di far meglio, ma non sono arrivati risultati convincenti ed è giusto cambiare.

Bonny-Napoli, Iachini: "Lo feci esordire a 18 anni, il mio pensiero" - Tra i nomi accostati al Napoli per rinforzare in modo importante la compagine di Conte c'è anche quello di Bonny, giocatore ora in forza al Parma.

Iachini consiglia: "Bonny al Napoli? Esordì con me a 17 anni, chi lo acquista fa un affare" - Giuseppe Iachini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bonny ha esordito ...