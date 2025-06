I voti contro il quesito sulla cittadinanza sono di sinistra Il Pd lo capirà?

si può capire l’intenzione di sottolineare come il risultato rifletta una richiesta di cambiamento, ma è essenziale analizzare con lucidità le motivazioni dietro il fallimento del quesito. La sinistra, infatti, deve interpretare questa sconfitta come un campanello d’allarme per rafforzare la propria proposta politica e non solo come un messaggio di protesta. Solo così potrà trasformare questa esperienza in un’occasione di crescita e rinnovamento.

Il risultato del referendum, più negativo per i promotori di quanto fosse prevedibile, dovrebbe essere esaminato con attenzione soprattutto dalla sinistra, se intende diventare un’alternativa e non solo un raccordo tra le proteste. I primi commenti, che sostengono che la sconfitta è in realtà una vittoria e che gli elettori avrebbero mandato un “avviso di sfratto” a Giorgia Meloni, fanno cadere le braccia. Si può capire l’intenzione di rincuorare un elettorato deluso, ma quando si esagera nel negare — anzi, nel capovolgere — la realtà, si rischia di ottenere l’effetto opposto. I temi seri su cui riflettere, invece, non mancano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I voti contro il quesito sulla cittadinanza sono di sinistra. Il Pd lo capirà?

