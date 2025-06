I tuoi Tielemans segna per il Belgio

I tuoi tielemans segnano per il Belgio. Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Youri Tielemans ha avuto un’eccellente stagione 2024-25 per l’Aston Villa, e sta ancora giocando ad alto livello dopo essere passato alla scena internazionale. Tielemans è stato considerato da molti come uno dei migliori centrocampisti della Premier League della scorsa stagione, ed è stato certamente uno degli artisti straordinari di Aston Villa in tutte le competizioni. E quella forma che ha mostrato è destinata a lasciare il segno anche in futuro.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Youri Tielemans ha avuto un’eccellente stagione 2024-25 per l’Aston Villa, e sta ancora giocando ad alto livello dopo essere passato alla scena internazionale. Tielemans è stato considerato da molti come uno dei migliori centrocampisti della Premier League della scorsa stagione, ed è stato certamente uno degli artisti straordinari di Aston Villa in tutte le competizioni. E quella forma che ha mostrato è stata trasferita sulla scena internazionale con il Belgio, per il quale sta attualmente giocando contro il Galles in una qualifica della Coppa del Mondo del 2026 a Bruxelles. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Tielemans Belgio Tuoi Segna

Galles - Belgio 1-1: Johnson nega la vittoria agli ospiti.

Il Belgio si rilancia nel girone E battendo 2-0 la Romania: decidono Tielemans e De Bruyne - A Colonia la decidono Tielemans e De Bruyne, l’uomo che prende in mano la squadra nel momento di difficoltà e chiude la partita con il 2-

Belgio-Romania 2-0: Tielemans e De Bruyne firmano il primo colpo dei "Diavoli Rossi" - facilitata indubbiamente dal gol segnato da Tielemans dopo appena 75” di gioco.

FINALE Belgio-Romania 2-0: Tielemans e De Bruyne rilanciano i Diavoli Rossi - Doku serve Lukaku spalle alla porta, sponda per Tielemans, rasoterra che batte Nita dopo 75" dal fischio d'avvio.