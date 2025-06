I trent’anni del Celtic Druid Pub | Così ho portato l’Irlanda in città

Da tre decenni, il Celtic Druid Irish Pub di Bologna è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della cultura irlandese e delle birre artigianali. Con numeri da capogiro, come i 750mila pinte spillate in 30 anni, il locale ha portato l’Irlanda nel cuore della città. Questo traguardo speciale si celebra giovedì con una serata di musica e brindisi: un’occasione imperdibile per rivivere anni di passione e convivialità.

"Facendo una stima, potrei dire che in trent’anni al Celtic Druid abbiamo spillato 750mila pinte di birre". Un numero esorbitante, quello snocciolato da Massimo Zucchini, fondatore del Celtic Druid Irish Pub di via Caduti di Cefalonia 5c, storico locale bolognese che giovedì festeggerà i 30 anni di attività, con una serata speciale di musica irlandese e brindisi. Insieme a lui, fin dall’inizio dell’avventura, anche Gianfranco Commissari; negli anni si sono aggiunti Lorenzo Musci e Chrysanthos Apostolakis. Zucchini, com’è nato questo locale? "Tutto è iniziato con una birreria in via Mascarella, ma è stato l’incontro con la Guinness e con i prodotti irlandesi a cambiare tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I trent’anni del Celtic Druid Pub: "Così ho portato l’Irlanda in città"

In questa notizia si parla di: Anni Celtic Druid Trent

I trent’anni del Celtic Druid Pub: Così ho portato l’Irlanda in città.

I trent’anni del Celtic Druid Pub: "Così ho portato l’Irlanda in città" - "Facendo una stima, potrei dire che in trent’anni al Celtic Druid abbiamo spillato 750mila pinte di birre".

I 30 anni del Celtic druid: “Un cuore d’Irlanda sotto le due torri” - In un mondo, quello della Bologna delle osterie negli anni Ottanta dove tutti bevevano vino rosso e bollicine, Massimo Zucchini aveva deciso di consacrarsi alla birr ...