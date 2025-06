I trans? Scarti da eliminare | le parole choc di una scrutatrice di seggio a Varese Arci | Grave discriminazione

Un episodio scioccante scuote Varese, dove una scrutatrice di seggio ha dichiarato che "gli scarti vanno eliminati" riferendosi alle persone trans, suscitando indignazione e accuse di discriminazione. Questa affermazione mette in luce le sfide di un sistema ancora troppo lontano dall'inclusione e dal rispetto di tutti i cittadini. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla tutela dei diritti e l’uguaglianza, spingendoci a riflettere sulla necessità di un cambiamento reale e concreto.

“Si eliminassero le persone trans, gli scarti vanno eliminati “. Ha riposto così una scrutatrice di seggio a Varese, rispondendo a una domanda sul perchĂ© non fossero state eliminate le file divise per genere, come previsto ora dalle normative. A denunciare l’accaduto sono stati Mauro Sabbadini, presidente di Arci Varese, e Marta Gilardi, collaboratrice di Arci e Arcigay Varese, che si trovavano al seggio 15 per votare. Accuse negate dalla diretta interessata, sostenendo di essersi riferita a “scarti” relativi al trasloco a casa che stava effettuando. L’episodio, definito in una nota di Arci “di grave discriminazione transfobica “, è stato notificato alla presidente di seggio che, pur non avendo sentito le parole, ha preso atto della segnalazione e provveduto a verbalizzare quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I trans? Scarti da eliminare”: le parole choc di una scrutatrice di seggio a Varese. Arci: “Grave discriminazione”

In questa notizia si parla di: Varese Seggio Arci Trans

Referendum, la frase-choc della scrutatrice in un seggio di Varese: “I trans? Scarti da eliminare” - Una frase choc e inquietante scuote il panorama democratico di Varese: una scrutatrice, con parole che lasciano senza parole, ha dichiarato di voler eliminare i trans e gli scarti, suscitando sdegno e preoccupazione.

A denunciare quanto accaduto ieri al seggio 15 sono stati Arci Varese e Arcigay Varese. La scrutinatrice aveva risposto a una domanda sul perché non fossero state eliminate le file divise per genere. continua su: https://fanpage.it/milano/la-frase-shock-di-una- Partecipa alla discussione

Frase shock di una scrutinatrice: 'Le persone trans? Scarti da eliminare'. La denuncia di Arci: 'Accaduto in un seggio a Varese' #ANSA Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Frase shock di una scrutinatrice: 'Le persone trans? Scarti da eliminare'; Referendum, la frase-choc della scrutatrice in un seggio di Varese: “I trans? Scarti da eliminare”; “I trans? Scarti da eliminare”: le parole choc di una scrutatrice di seggio a Varese.

“I trans? Scarti da eliminare”: le parole choc di una scrutatrice di seggio a Varese. Arci: “Grave discriminazione” - La donna avrebbe risposto così ad una domanda sul perché non fossero state eliminate le file divise per genere, come previsto dalle normative ...

Scrutinatrice al seggio, 'trans? scarti da eliminare' - "si eliminassero loro", "gli scarti vanno eliminati": così una scrutatrice di seggio a Varese ha risposto a una domanda sul perché non fossero state eliminate le file divise per genere, come ...

La frase shock di una scrutinatrice al seggio di Varese: “I trans? Scarti da eliminare” - A denunciare quanto accaduto ieri sono stati Arci Varese e Arcigay Varese, che si trovavano al seggio 15 della città per votare in occasione del referendum ...