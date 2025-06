I tatuaggi il volto sfigurato i tratti dell’Est | la donna fantasma di Villa Pamphili e la figlia forse strangolata

Due vittime misteriose, trovate senza identità tra i silenziosi alberi di Villa Pamphili, svelano un inquietante enigma. La donna, con tatuaggi sul volto e tratti dell’est Europa, e la sua possibile figlia, forse strangolata, testimoniano un dramma nascosto nel cuore della capitale. Un caso che scuote la coscienza e invita a riflettere sulle ombre che si celano dietro le apparenze. Per scoprire cosa si cela dietro questa tragica vicenda, continua a leggere.

La donna ritrovata morta a Villa Pamphili era alta 164 centimetri, pesava 58 chili e aveva una trentina d’anni. Non aveva documenti e non era stata censita nelle banche dati della polizia. Non aveva neanche mai chiesto un permesso di soggiorno. Una donna invisibile e sua figlia. Entrambe cadaveri in un parco, e dai tratti somatici somiglianti oltre alla pelle e ai capelli chiari che fanno pensare a una provenienza dall’est dell’Europa. Per questo gli investigatori hanno diffuso le immagini dei tatuaggi che aveva sul corpo. E oggi cercano le sue tracce tra la Caritas e i Sert romani. Mentre l’ipotesi che sia morta per cause naturali e che il suo compagno si sia semplicemente disfatto della bimba perde strada. 🔗 Leggi su Open.online