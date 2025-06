I primi 40 anni di Cieffe | investimenti in ricerca e welfare

Celebrando i 40 anni di Cieffe, un fiore all’occhiello di Soncino (Cremona) nel settore moda, l’azienda dimostra ancora una volta il suo impegno verso innovazione e benessere. Con 1,7 milioni di euro destinati alla ricerca e sviluppo e un sostegno concreto alle famiglie dei dipendenti, Cieffe si distingue come esempio di responsabilità sociale e sostenibilità. Per questo compleanno speciale, l’azienda ha deciso di ...

Soncino (Cremona) – Cieffe, industria di Soncino che opera nel campo della moda facendo della sostenibilità la sua bandiera, compie 40 anni. E per questo importante anniversario mette sul piatto 1,7 milioni di euro da spendere in ricerca e sviluppo e dà una mano ai suoi dipendenti che hanno figli piccoli inserendo in busta paga 200 euro in più al mese come contributo spese per il primo anno di asilo. Per questo compleanno speciale l’azienda ha inaugurato una nuova area di 3.000 metri quadri che ha visto un investimento di sette milioni di euro che ospiterà alcuni progetti importanti come una palestra per i dipendenti, un bistrot dove trascorrere la pausa pranzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it