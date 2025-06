I possibili avversari di Sinner a Wimbledon turno per turno | insidie Djokovic e Draper ma i prossimi tornei possono cambiare qualcosa

Con l’avvicinarsi di Wimbledon, l’entusiasmo cresce tra tifosi e appassionati, poiché i prossimi tornei potrebbero rivoluzionare le gerarchie e aprire nuovi scenari per i favoriti. Con Djokovic e Draper pronti a mettere in difficoltà Sinner, il percorso verso il titolo si presenta più incerto che mai. Solo il tempo, tra ATP 250 e ATP 500, svelerà le carte definitive di questa emozionante corsa sul verde.

Si avvicina il momento del terzo torneo stagionale del Grand Slam: con il ranking ATP rilasciato nella giornata di lunedì 23 giugno verranno definite le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile che si giocherà sull’erba di Wimbledon. Per rendere definitivo il ranking, dunque, occorrerà attendere che finiscano gli ATP 250 di Stoccarda e di ‘s-Hertogenbosch in corso questa settimana e che si disputino gli ATP 500 del Queen’s Club e di Halle in programma della prossima: al termine di questi quattro tornei si conosceranno le 32 teste di serie. Stando al ranking attuale, Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding e per questo motivo potrà ritrovare soltanto in finale Carlos Alcaraz (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra Alexander Zverev (numero 3) e Novak Djokovic (numero 4) soltanto in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it