I Pinguini Tattici Nucleari incantano San Siro sold out L’emozionante omaggio a Giulia Tramontano

un viaggio emozionante nel futuro della musica, dove emozione e tecnologia si fondono in un’esperienza unica e coinvolgente, lasciando il pubblico con il desiderio di scoprire sempre di più.

Milano – Concerto a San Siro per i Pinguini Tattici Nucleari (domani si fa il bis), che hanno aperto il live evento nello stadio milanese con un'esplosione di coriandoli a forma di pixel e tre hit ("Giovani Wannabe", "Ringo Starr", "Romantico ma muori "). Il tour "Hello World" punta a esplorare il rapporto tra umanità e intelligenza artificiale, tra conoscenza ed elaborazione, tra sentimenti veri e simulati. Vuole essere non solo un concerto ma una esperienza teatrale la cui regia è affidata a Filippo Ferraresi e la direzione musicale di Marco Paganelli. Continui anche i colpi di scena (compreso un breve 'volo' del cantante Riccardo Zanotti sospeso a qualche metro da terra). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Pinguini Tattici Nucleari incantano San Siro (sold out). L’emozionante omaggio a Giulia Tramontano

Pinguini Tattici Nucleari: ‘L’università resta un luogo fondamentale’ - Durante un incontro con gli studenti dell’Università di Napoli Federico II, i Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, hanno sottolineato l'importanza dell'università come luogo di crescita e innovazione.

Tanta gente in fila fuori dallo stadio San Siro per il concerto di stasera dei Pinguini Tattici Nucleari! Prima dei Pinguini si esibirà allo stadio Svegliaginevra! Partecipa alla discussione

È iniziato il tour negli stadi della band Pinguini Tattici Nucleari: il gruppo questa sera calcherà il palco dello stadio San Siro a Milano. Ecco la scaletta ? Partecipa alla discussione

