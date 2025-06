I piani di Apple sull' intelligenza artificiale restano lentissimi

Nonostante la crescente competitività nel settore dell'intelligenza artificiale, Apple sembra procedere con passi cauti e rallentati. La terza più grande azienda tecnologica al mondo si trova ancora a dover colmare il gap con i rivali, lasciando analisti e investitori in attesa di risultati concreti. La domanda ora è: riuscirà Apple a recuperare terreno e a fidelizzare la sua clientela con soluzioni innovative?

AGI - Già in ritardo rispetto ai concorrenti nell'implementazione dell'intelligenza artificiale generativa, Apple continua a procedere con molta cautela, lasciando interdetti molti analisti e impazienti gli investitori. "Per quanto riguarda le funzionalità più personalizzate di Siri (l'assistente vocale di Apple, ndr), abbiamo bisogno di più tempo per finalizzare il nostro lavoro in modo che soddisfi i nostri requisiti di qualità", ha dichiarato Tim Cook, ceo dell'azienda californiana. Parlando dal palco della conferenza annuale per sviluppatori dell'azienda a Cupertino, ha confermato che la trasformazione di Siri, annunciata alla precedente conferenza di giugno 2024, è l'aspetto più emblematico della strategia in materia di IA. 🔗 Leggi su Agi.it