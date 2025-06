I Patagarri L’ultima Ruota Del Caravan

I Patagarri, con il loro irresistibile gipsy jazz, trasportano l’ascoltatore in un mondo di emozioni intense e contrasti profondi. Tra allegria sfrenata e la durezza della vita quotidiana, questa band milanese dipinge un quadro vibrante di sogni e coraggio. La loro musica pulsa di vita, coinvolgendo chi ascolta in un viaggio tra passato e presente, tra desiderio di libertà e determinazione. Lasciati conquistare dal loro sound e scopri come la passione può trasformare ogni sfida in un’armonia senza confini...

La band milanese, con il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente, crea un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale. Una musica che pulsa di vita, una voce che racconta storie dimenticate, un sogno che corre.

I Patagarri: esce il 23 maggio il debutto discografico “L’ultima ruota del caravan” - I Patagarri, la promettente band milanese, è pronta a debuttare nel mondo della musica con l'album “L’ultima ruota del caravan”, in uscita il 23 maggio 2025.

“Il ‘Palestina Libera’ al Primo Maggio? Stupiti perché siamo stati gli unici a dirlo e per la reazione della comunità ebraica. Sbagliato attaccare la cantante israeliana a Eurovision”: così i Patagarri - L'INTERVISTA @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/2025/0 Partecipa alla discussione

Tutti sul Caravan dei Patagarri. La band protagonista a X Factor sabato al Mamamia di Senigallia col disco d’esordio - Dai mercati rionali di Milano, passando per X Factor ed infine un tour italiano per celebrare il disco d’esordio.

L’ultima ruota del caravan: il disco d’esordio de i patagarri nato sotto un tendone da circo - I Patagarri raccontano storie di marginalità e speranza nel loro primo album «L’ultima ruota del caravan», registrato sotto un tendone a Piozzo, con sonorità autentiche e collaborazioni importanti com ...

I Patagarri presentano l’album “L’ultima ruota del caravan”: “Volevamo dare la parola alle persone che, metaforicamente vivono al di fuori dei canoni” – Intervista - “L’ultima ruota del caravan”, album d’esordio de I PATAGARRI, ci ricorda che, anche quando sembriamo essere le ultime ruote di un carro, siamo in realtà fondamentali per farlo andare avant ...