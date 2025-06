I Nasoni Raccontano - Quadraro 2025

I Nasoni Raccontano torna a emozionare, e nel 2025 si tinge di nuovi colori: 8 anni di storia, 12.000 spettatori coinvolti e 5 quartieri visitati, consacrando il format come un vero e proprio best seller dello storytelling urbano. Quest’anno, dal 20 al 22 giugno, il Quadraro, cuore pulsante della Resistenza romana, sarà teatro di narrazioni che uniscono passato e presente, regalando un’esperienza unica e coinvolgente...

