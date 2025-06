I mitici anni 80 | la festa di Giannasi dove si mangia e si balla tutto il giorno

Preparati a rivivere l’energia e la magia degli anni ’80 con la festa di Giannasi! Sabato 14 giugno, il celebre chiosco di pollo allo spiedo di Milano apre le porte per un giorno di puro divertimento, musica e sapori autentici. Quattro anni di successi e ricordi indimenticabili aspettano te in piazza Bruno Buozzi: non mancare, perché questa sarà un’esperienza che avrai nel cuore per sempre!

Sabato 14 giugno, per il quarto anno consecutivo, Giannasi, l’iconico chiosco di pollo allo spiedo fondato nel 1967, invita tutti i milanesi a partire per un viaggio indimenticabile nel cuore della Milano più iconica di sempr: la Milano degli anni Ottanta. Sabato 14 giugno, piazza Bruno Buozzi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - I mitici anni 80: la festa di Giannasi dove si mangia (e si balla) tutto il giorno

Ne parlano su altre fonti

I mitici anni 80: la festa di Giannasi dove si mangia (e si balla) tutto il giorno; Eventi a Milano Questa settimana.

I mitici anni 80: la festa di Giannasi dove si mangia (e si balla) tutto il giorno - Sabato 14 giugno, per il quarto anno consecutivo, Giannasi, l’iconico chiosco di pollo allo spiedo fondato nel 1967, invita tutti i milanesi a partire per un viaggio indimenticabile nel cuore della ...

“Kiss me Licia” e i mitici anni ’80: una festa per tutta la famiglia - un omaggio agli indimenticabili anni ‘80 senza tralasciare i dettagli come l’oggettistica e l’abbigliamento, originali dell’epoca, mangiadischi, felpe, e il mitico telefono rosa del Mambo.

Festa speciale al Muretto di Jesolo: per una notte rivivono i mitici anni '60-'70-'80 - Per una notte alla discoteca il Muretto si tornerà a rivivere i mitici decenni ...