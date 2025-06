I medici al pride? Meglio essere radiati

Il coinvolgimento dei medici al Pride di Torino solleva un acceso dibattito: con l'Ordine che supporta la manifestazione, si rischia di comprimere ancora di più la libertà di espressione professionale. Criticare pratiche ritenute rischiose o opporsi a trattamenti sul cambiamento di genere potrebbe diventare un'operazione sempre più difficile, con conseguenze che vanno oltre il semplice dibattito etico. È il momento di riflettere: fino a che punto può arrivare questa deriva?

L’Ordine professionale di Torino ha aderito alla manifestazione Lgbt: questo comporterà un ulteriore giro di vite sulla libertà di pensiero dei camici bianchi. Dire che certe pratiche sono rischiose o che bloccare la pubertà è folle sarà ancora più difficile. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I medici al pride? Meglio essere radiati

Cosa riportano altre fonti

Ordini professionali al fianco del Torino Pride: medici, infermieri, psicologi e giornalisti in piazza per la dignità e i diritti; Cagliari, “aggressione omofoba” al Poetto nel giorno del Pride: pestato il medico Andrea Corona; Progetto PRIDE: azioni di intelligence contro il mercato della droga in Europa.

