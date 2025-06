I marines sono illegali California Newsom fa causa contro Trump

In un acceso scontro politico, la California si oppone al dispiegamento di 700 Marines a Los Angeles, definendolo illegale e contestando l'invio deciso dalla Casa Bianca. Il governatore Gavin Newsom non risparmia critiche, sottolineando il ruolo fondamentale dei militari nella difesa della democrazia e condannando l'uso strumentale delle forze armate. La tensione tra i vertici statali e federali si intensifica, alimentando il dibattito sulla legittimità e le implicazioni di questa decisione.

California contro i marines di Trump. Il governatore Newsom attacca i militari inviati a Los Angeles dalla Casa Bianca. "I Marines servono per un importante compito per il nostro Paese, difendere la democrazia. Non sono pedoni della politica". Così il governatore della California, Gavin Newsom, condanna, definendolo "illegale", il dispiegamento di 700 marines della base di Twentynine Palms a Los Angeles dove da giorni sono in corso proteste contro le retate anti-immigrati. "Il dipartimento della Difesa sta dispiegando in modo illegale marine nelle strade americane in modo che Trump possa dimostrare le sue posizione alla sua parata questo weekend" aggiunge l'esponente democratico, riferendosi alla parata che si terrà questo weekend a Washington. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "I marines sono illegali". California, Newsom fa causa contro Trump

Donald Trump invia altri 2mila uomini della guardia nazionale e 700 marines. Il governatore della California Gavin Newsom lo accusa di essere "un dittatore", e di "incitare e provocare la violenza". "Non si tratta di sicurezza pubblica. Si tratta di accarezzare l'e Partecipa alla discussione

Il governatore della California Gavin Newsom definisce l'amministrazione Trump "pazza" per aver preso in considerazione l'impiego dei Marines per reprimere le proteste. Partecipa alla discussione

