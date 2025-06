I laureati Unibo trovano lavoro? Oltre l' 80% sì Ecco dove | tutti i dati

Scopri come i laureati UniBo conquistano il mercato del lavoro: oltre l’80% trova occupazione, superando la media nazionale. Dati che confermano la qualità della formazione, l'importanza delle esperienze all’estero e un’occupabilità elevata sia a breve che a lungo termine. Un risultato che rende l’ateneo un punto di riferimento per chi desidera un futuro professionale di successo. Ecco dove, e come, il talento degli studenti si trasforma in opportunità concrete.

Si confermano sopra la media nazionale i numeri di chi si laurea in corso, di chi ha fatto un'esperienza di studio all'estero e il tasso di occupazione sia a un anno che a cinque anni dalla laurea.

