I giocatori della Polonia esultano per la fascia di capitano tolta a Lewandowski | applausi in spogliatoio

L’atmosfera negli spogliatoi polacchi si infiamma tra applausi e festeggiamenti. La decisione di affidare la fascia di capitano a Piotr Zielinski, lasciando Lewandowski senza, ha acceso una nuova speranza e un forte senso di unità tra i giocatori. Un gesto che potrebbe segnare un nuovo capitolo per la nazionale polacca, mentre tutti attendono di scoprire come questa scelta influenzerà le sorti della squadra in futuro.

Lo spogliatoio della Polonia reagisce esultando al cambio di fascia di capitano, tolta a Robert Lewandowski e data a Piotr Zielinski. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Polonia Fascia Capitano Tolta

