I genitori di Chiara Poggi dopo l’ispezione dei Ris | Osserviamo gli sviluppi ma un colpevole c’è già

I genitori di Chiara Poggi, vittima di un tragico omicidio avvenuto nel 2007 a Garlasco, sono stati coinvolti in un complesso scenario investigativo. Mentre i Ris e le forze dell'ordine conducono ispezioni approfondite, la loro disponibilità e il silenzio alimentano sospetti e interrogativi irrisolti. Quali segreti si celano tra le mura di quella villetta? Continue a leggere per scoprire gli sviluppi di un caso che ancora scuote l’Italia.

I genitori di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007, sapevano che i Ris dei carabinieri di Cagliari e i militari del Nucleo investigativo di Milano sarebbero arrivati per una ispezione in casa loro: "Siamo sempre a disposizione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

#Garlasco I legali della famiglia #Poggi "I genitori di Chiara anche stamattina hanno aperto le porte della loro casa agli inquirenti. Ancora una volta sono rimasti sorpresi nel riscontrare che il decreto di ispezione era stato reso disponibile alla stampa e non a Partecipa alla discussione

Io credo alla assoluta buona fede della famiglia Poggi e per me Andrea Sempio è nulla più che un indagato, ma ai tempi dire “Sempio non entrava mai in casa” è stato un errore. https://selvaggialucarelli.substack.com/p/mai-entrato-in-casa-frequentavo-tutte… Partecipa alla discussione

