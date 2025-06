I fuochi d’artificio per il Santo Patrono spaventano i buoi ad Accettura 4 persone travolte | una è grave

I fuochi d'artificio della festa patronale ad Accettura, nel Materano, hanno scatenato il panico tra i presenti, spaventando i buoi e causando incidenti. Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave, mentre alcuni animali hanno travolto la folla nel tentativo di mettersi in salvo. Una serata di festeggiamenti si è trasformata in emergenza, lasciando la comunità sconvolta e alla ricerca di risposte. Continua a leggere.

Alcuni buoi hanno travolto la folla spaventati dall'esplosione dei fuochi d'artificio per la festa patronale ad Accettura, nel Materano. Quattro persone sono rimaste ferite e una sarebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Fuochi Artificio Buoi Accettura

