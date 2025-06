i dinosauri della rinascita di jurassic world entrano nei negozi 7 eleven con snack e prodotti esclusivi

Preparati a un viaggio nel passato con un tocco di avventura! I dinosauri di Jurassic World Rebirth arrivano nei negozi 7-Eleven, portando snack e prodotti esclusivi che faranno impazzire i fan di ogni età. È l’occasione perfetta per vivere un’esperienza preistorica senza uscire di casa. La fame si sta estinguendo, ma questa novità è destinata a lasciare il segno: la rinascita dei dinosauri è alle porte!

La fame si sta estinguendo. 7-Eleven Inc, il più grande rivenditore al dettaglio al mondo, ha annunciato la collaborazione con Universal Pictures e Amblin Entertainment per portare i dinosauri di Jurassic World Rebirth nei punti vendita 7-Eleven, Speedway e Stripes di tutta la nazione con gusti a tempo limitato, prodotti a marchio e coinvolgenti takeover in negozio. Segnando una nuova era giurassica nel franchise preistorico, Rebirth (nelle sale il 2 luglio) porta in vita sul grande schermo nuove specie di dinosauri, tra cui i simpatici Aquilops e Titanosaurus, e dinos ritenuti troppo pericolosi per il Jurassic Park originale, come l’Indominus Rex mutato e i Mutadon. 🔗 Leggi su Nerdpool.it