I dati sul referendum fanno riflettere | i lavoratori non si sentono più una classe

I dati sul referendum riflettono una realtà in evoluzione: i lavoratori, una volta cuore pulsante della società, sembrano distanti dal sentirsi ancora una classe unita. La professoressa Gabanelli sottolinea come questo termine, pur apparendo desueto, sia più attuale che mai per interpretare i risultati di questa consultazione. Un segnale importante che invita a riflettere sulla nuova identità e sulle sfide del mondo del lavoro di oggi, spingendoci a chiederci cosa significhi davvero essere una classe sociale nel XXI secolo.

"I dati relativi alla partecipazione ai referendum che, come si pensava, non hanno raggiunto il quorum, fanno riflettere: probabilmente i lavoratori non si sentono più una classe. Questo termine sembra desueto, invece è molto attuale ed è utile per analizzare questi dati". Così la professoressa Clementina Gabanelli, appassionata docente di diritto, commenta i risultati della consultazione referendaria che si è svolta nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno. L'affluenza, in base ai numeri definitivi, si è attestata a oltre 14 milioni di elettori, pari al 30,58%, quindi non è stata raggiunta la soglia per la validità della consultazione, che è pari al 50% +1 degli aventi diritto.

