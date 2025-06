I dati dell’University Report 2025 Retribuzione media dei laureati Unife decima su 40 atenei italiani

Secondo l’University Report 2025 dell’Osservatorio JobPricing, l’Università di Ferrara si distingue tra i migliori atenei italiani, posizionandosi decima su 40 e settima tra quelli pubblici per retribuzione media dei laureati. Con una RAL di 35.953 euro, gli studenti di Unife recuperano più in fretta l’investimento in istruzione, confermando la qualità e il valore del percorso accademico offerto. Scopri perché scegliere Ferrara può fare la differenza per il tuo futuro professionale.

Chi studia all’ Università di Ferrara guadagna di più e recupera prima l’investimento in istruzione universitaria. A confermarlo è lo University Report 2025 dell’ Osservatorio JobPricing, che prende in esame i dati relativi all’anno 2024. Unife si posiziona decima su 40 atenei italiani (e settima tra quelli pubblici) per retribuzione annua lorda (Ral) media dei laureati tra i 25 e i 34 anni, con un valore di 35.953 euro: il 7% in più rispetto alla media nazionale. Ma non è tutto. L’Ateneo ferrarese è anche quinto in Italia per rapidità con cui le proprie laureate e i propri laureati riescono a rientrare delle spese sostenute per gli studi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I dati dell’University Report 2025. Retribuzione media dei laureati,. Unife decima su 40 atenei italiani

In questa notizia si parla di: Media Dati University Report

Yildiz Juve, il numero 10 è già imprescindibile: senza di lui si dimezza la media punti in campionato! I sorprendenti dati relativi al rendimento del gioiello turco - Yildiz Juve, il numero 10 turco, si conferma pilastro imprescindibile per la Juventus: senza di lui, la media punti si dimezza.

#AppuntamentiPoliTO 16 - 17 maggio 2025 International University Challenge https://polito.it/ateneo/comunicazione-e-ufficio-stampa/appuntamenti/news?idn=25571… Partecipa alla discussione

Harvard: salvare dati e lavoro. E' un'italoamericana a guidare le contromisure ai tagli di Trump. 60 anni fa in Italia la separazione delle gemelline siamesi Foglia: intervento pionieristico. Compie 10 anni la legge contro gli di ecoreati, uno ogni tre controlli. 14:50 Partecipa alla discussione

I dati dell’University Report 2025. Retribuzione media dei laureati,. Unife decima su 40 atenei italiani; University Report 2025, chi si laurea a Ferrara guadagna di più: Unife nella top 10; Con un master crescita salariale media del +27%: i dati dell'Employment Report 2025 di Rome Business School.

I dati dell’University Report 2025. Retribuzione media dei laureati,. Unife decima su 40 atenei italiani - L’Ateneo ferrarese è anche quinto in Italia per rapidità con cui i propri ragazzi riescono a rientrare delle spese sostenute per gli studi.

Quando la laurea inizia a rendere? I dati University Report 2020 - si legge nel report – comincia a rendere in modo significativo già entro i 5 anni dal conseguimento del titolo: secondo i dati del XXI rapporto di ...

In calo le frodi pubblicitarie su mobile in Italia. I dati del nuovo Media Quality Report di IAS - Lo rivela il Media Quality Report di Integral Ad Science (IAS), giunto alla sua diciottesima edizione, dopo aver analizzato nel corso del 2022 centinaia di miliardi di dati globali a livello di ...