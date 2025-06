I controlli della Stradale con le auto ' civetta' per il cellulare alla guida | ritirate 5 patenti

La Polizia di Stato di Parma intensifica i controlli stradali con auto civetta per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti. Recentemente, sono state ritirate cinque patenti per l’uso del cellulare alla guida, un comportamento che mette a rischio vite umane. Questi interventi dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire strade più sicure: la loro azione preventiva e repressiva è fondamentale per ridurre incidenti e comportamenti pericolosi.

La Polizia di Stato di Parma, nell’ambito delle attività operative svolte dalla Sezione Polizia Stradale di Parma, svolge sistematicamente controlli di legalità finalizzati a prevenire e a reprimere i comportamenti non corretti alla guida e potenzialmente pericolosi per la sicurezza delle persone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - I controlli della Stradale con le auto 'civetta' per il cellulare alla guida: ritirate 5 patenti

