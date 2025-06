I conti tra governo e opposizione non sono fatti Sisci spiega perché

I conti tra governo e opposizione non sono così semplici, perché la politica si gioca spesso in sfumature e interpretazioni. A poche ore dalla chiusura delle urne, i giochi di palazzo iniziano, cercando di consolidare o contestare la maggioranza. Mentre il governo di Giorgia Meloni rivendica il massimo consenso, l’opposizione sostiene di essere ancora forte, ma le vere cifre potrebbero rivelare un quadro più complesso e imprevedibile.

A poche ore dalla chiusura delle urne sono cominciati i giochi con il pallottoliere per tirare dalla propria parte la coperta sempre troppo corta del risultato elettorale. Sommando i no ai quesiti più spinosi all'assenteismo fisiologico e sottraendoli agli assenti per scelta il governo di Giorgia Meloni sostiene di avere ancora la maggioranza. Invece prendendo tutti i votanti e togliendoci solo i no ai quesiti convenienti, l'opposizione dice di avere la vittoria in tasca. Di certo, il risultato del referendum non è quello di un voto politico. Comunque avere portato alle urne il 30% dei diritti al voto sul 50% degli elettori reali è uno smacco per il governo, come abbiamo già scritto a caldo.