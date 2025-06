I concerti di Alessandra Amoroso Elodie Gigi D’Alessio e Umberto Tozzi saranno trasmessi da Canale5

Preparati a vivere emozioni indimenticabili: Canale5 porta sul piccolo schermo quattro concerti imperdibili di grandi artisti italiani come Alessandra Amoroso, Elodie, Gigi D’Alessio e Umberto Tozzi. Quattro prime serate piene di musica, energia e talento, che trasformeranno il palinsesto in un vero e proprio festival musicale. Non perdere l’opportunità di goderti questi spettacoli esclusivi, pronti a conquistare il cuore di tutti gli appassionati di musica italiana. Continua a leggere per scoprire tutte le date e i dettagli.

Il palinsesto di Canale5 si arricchisce con la messa in onda di quattro prime serate dedicate ai concerti di Alessandra Amoroso, Elodie, Gigi D’Alessio e Umberto Tozzi. I quattro eventi saranno trasmessi in prima serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Elodie e a breva Elisa le uniche artiste italiane che hanno realizzato uno show a San Siro Partecipa alla discussione

