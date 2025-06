I comitati non ci stanno | Chi oggi fa promesse dov’era in questi 30 anni?

I comitati non ci stanno: dopo tre decenni di promesse non mantenute, l’ennesima discussione sull’ex inceneritore rischia di essere solo un déjà vu. La lettera di Daniela Bertolucci, rappresentante dell’Associazione tutela ambientale della Versilia, denuncia l’inerzia e chiede azioni concrete, non più parole vuote. È ora di passare dalle promesse ai fatti, perché il futuro della nostra terra merita risposte reali e durature.

"Quello che ci sconcerta è ascoltare, sull’ex inceneritore, le promesse dei soliti personaggi che in questi 30 anni non hanno fatto nulla per bonificare Falascaia". La missiva, firmata da Daniela Bertolucci (nella foto), dell’Associazione tutela ambientale della Versilia, ha due bersagli: il sindaco Alberto Giovannetti per aver promesso di radere al suolo l’impianto e il direttore Ersu Walter Bresciani Gatti per l’ennesimo annuncio sul trasferimento delle Colmate. "Il contratto Daviddi del 1997 – spiega – nella prima pagina parlava dell’area che avrebbe ospitato il nuovo inceneritore, indicando che prima della costruzione doveva essere ’interamente soggetta a bonifica’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I comitati non ci stanno: "Chi oggi fa promesse dov’era in questi 30 anni?"

