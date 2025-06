I cittadini hanno scelto Faremo opposizione per il bene della città

storia condivisa nel rispetto e nel desiderio di migliorare la città. La scena, carica di emozioni, testimonia come anche le divergenze possano trovare un terreno comune nel prosieguo di un cammino collettivo. È un esempio di maturità politica e di speranza per il futuro, dove il dialogo e la collaborazione diventano le vere vittorie per ogni comunità.

Il viso tirato, comprensibilmente, Rossano Orsili, candidato sindaco uscito sconfitto dal ballottaggio dove ha recuperato voti ma non in quantità sufficiente per assicurarsi la vittoria, non perde tempo e, appena compreso che i giochi erano fatti, ha lasciato la sua sede elettorale ed è arrivato tra la folla festante, per congratularsi con il nuovo sindaco, Gionata Calcinari. Non c’è stato bisogno di parole tra loro, d’altra parte vengono da una storia molto simile, hanno governato insieme tra il 2004 e il 2007 (col centrodestra) e, anche se in questa occasione sono stati su fronti opposti, stringersi la mano è troppo poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "I cittadini hanno scelto. Faremo opposizione per il bene della città"

In questa notizia si parla di: Cittadini Scelto Faremo Opposizione

I cittadini hanno scelto. Faremo opposizione per il bene della città; Regione Liguria: Orlando lascia la Camera e resta in Consiglio regionale, Pandolfo va in Parlamento; Bilancio di previsione, opposizione all’attacco: Non ci faremo mettere il bavaglio.

"I cittadini hanno scelto. Faremo opposizione per il bene della città" - Il viso tirato, comprensibilmente, Rossano Orsili, candidato sindaco uscito sconfitto dal ballottaggio dove ha recuperato voti ma non ...

Elezioni, Letta: 'Faremo opposizione dura e intransigente' - gli avrebbero detto i primi cittadini a lui più vicini, convincendolo ...

Ascesa e declino di Rocchi "Faremo opposizione, vigileremo" - Faremo opposizione e vigileremo nell’interesse dei cittadini, che quando si esprimono hanno sempre ragione e che hanno scelto la coalizione che non ha litigato.