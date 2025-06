i capelli biondi di kate middleton nascondono un messaggio

domandata se ci sia un messaggio nascosto dietro questa trasformazione. I suoi capelli, infatti, sembrano svelare più di una semplice scelta estetica: un segnale di rinnovamento e freschezza che cattura l’attenzione di tutti. Preparatevi a scoprire il significato nascosto dietro quella chioma dorata.

L’estate inglese è un po’ lontana rispetto a quella italiana, con le sue alte temperature già in arrivo. Ma Kate Middleton sembra già essere in clima estivo. La sua aria è spensierata e i suoi capelli sono sempre più biondi. Come baciati dal sole. Come la chioma di una ragazza appena rientrata da una vacanza. Del suo nuovo colore (più biondo del solito), in sintonia con le cromie Mocha Bronde del momento (ispirata e un caffè macchiato), si è già discusso. Ma quale segreto nasconde? Cosa vuole comunicare? La stampa internazionale e i siti, ne parlano e sono già state avanzate delle ipotesi. Scopriamole. 🔗 Leggi su Amica.it