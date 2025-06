i cantori popolari delle marche in un film dei fratelli de serio

Domenica scorsa sono tornati a indagare il valore di questa tradizione, mettendo in luce come i cantori popolari delle Marche e di altre regioni italiane continuino a tramandare storie, suoni e riti autentici al di fuori di ogni omologazione. Un patrimonio vivo che sfida il tempo, mantenendo viva l’identità culturale e offrendo una finestra unica sul passato e sul presente del nostro paese.

Cosa vuol dire oggi tramandare una tradizione orale fuori dai contesti di omologazione? È quello che si sono chiesti e su cui hanno raccolto testimonianze visuali e sonore in alcune regioni d’Italia tra cui le Marche, i fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio (nella foto), registi che alla scorsa Berlinale hanno ricevuto con il film ’ Canone Effimero ’ una ’Menzione speciale della giuria’ per la sezione Documentary Award. Domenica scorsa sono passati al Biografilm per l’anteprima italiana e si attende l’uscita del documentario in sala. De Serio, perché il titolo ’Canone effimero’? "L’idea del titolo, un ossimoro, doveva riassumere le sensazioni ambivalenti che avevamo avuto durante questi incontri: da una parte la sensazione di stare di fronte a un linguaggio con dei suoi codici, a degli insegnamenti e dall’altra c’era la consapevolezza che stavamo esperendo qualcosa di transitorio che era destinato a scomparire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it