I cadaveri trovati a villa Pamphili sono madre e figlia | i risultati dei test del Dna

La scoperta di due corpi a Villa Pamphili ha scosso Roma: i test del DNA hanno confermato che si tratta di madre e figlia, ma l'identità rimane avvolta nel mistero. Gli inquirenti indagano con fermezza su un duplice omicidio aggravato, nel tentativo di svelare la verità dietro questa tragica vicenda. Mentre le indagini proseguono, l'intera città attende risposte e giustizia.

Erano madre e figlia. Gli esami del Dna dei due corpi trovati sabato 7 giugno a Villa Pamphili, parco a ridosso del centro di Roma, hanno confermato l'ipotesi degli inquirenti. Che ancora però non sono riusciti a identificare i cadaveri. Intanto, la Procura indaga per duplice omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - I cadaveri trovati a villa Pamphili "sono madre e figlia": i risultati dei test del Dna

